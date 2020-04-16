"Ъ": Минфин готовит перераспределение средств бюджета на 900 млрд рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ может перераспределить более 900 млрд рублей в действующем бюджете для финансирования "второго пакета" мер по поддержке экономики. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" , ознакомившаяся с одним из обсуждаемых в правительстве вариантов финансирования.

По информации издания, общий финансовый план господдержки составляет 1,5 трлн рублей, 740 млрд из которых было выявлено по итогам ревизий предыдущих бюджетных планов. Остаток средств планируется привлечь за счет расширения заимствований или из Фонда национального благосостояния.

Газета отмечает, что 180 млрд рублей будут использованы для поддержки занятости, выплаты пособий по безработице и оплаты больничных листов. На снижение страховых взносов с 30 до 15%, а также на кредиты малым и средним предприятиям будет выделено 340 млрд рублей. Реализация отраслевых мер поддержки, в основном за счет налоговых льгот, потребует около 135 млрд рублей. При этом на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ предполагается выделить 370 млрд рублей. Меньше всего, по данным издания, закладывается на поддержку системообразующих предприятий - около 30 млрд рублей, а также 500 млрд рублей государственных гарантий.

Помимо этого, Минфин РФ планирует отдельно консолидировать около 210 млрд рублей в резервном фонде правительства и их перераспределение на поддержку первичного звена здравоохранения (50 млрд рублей), гранты субъектам РФ (30 млрд рублей). Предполагается, что эти средства будут возвращены в бюджет после отсрочки реформы оплаты труда до 2021 года, сокращения расходов Росстата на Всероссийскую перепись населения.

В министерстве газете пояснили, что предложения по созданию финансового резерва направлены в правительство РФ.