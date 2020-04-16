ВТБ расширил список предпринимателей, которые могут получить кредит на выплату зарплат

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ВТБ отменил требование по обязательному наличию зарплатного проекта для получения льготного кредита на выплату зарплат сотрудникам, работающим в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"С 15 апреля ВТБ отменил для своих клиентов требования наличия любого зарплатного проекта при обращении за кредитом на выплату работникам зарплаты. Заемные средства также могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытого в любом из банков счета или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата. ВТБ также расширил сроки кредитования по данной программе с шести месяцев до одного года", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что заявку на получение кредита для зарплат может получить представитель малого бизнеса или микропредприятия, который ведет деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях в результате пандемии коронавируса. При этом численность работников компании не должна превышать 100 человек, а годовая выручка находиться в пределах 800 млн руб.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский пожаловался на то, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые являются зарплатными клиентами банка, что является нарушением установленных правил и поручений президента РФ. Соответствующие письма (есть в распоряжении ТАСС) парламентарий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и главе Сбербанка Герману Грефу.