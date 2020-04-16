Компания "Черкизово" прекратила выпуск некоторых видов мясных изделий на заводе в Москве

"Мы действительно проинформировали наших торговых партнеров о том, что с 14 по 30 апреля на московском Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (ЧМПЗ) приостановлен выпуск незначительной части SKU (уникальный идентификатор товара - прим. ТАСС) свинины и колбасных изделий", - сказал официальный представитель компании.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Черкизово" с 14 апреля прекратила выпуск некоторых видов мясных изделий на заводе в Москве, но при этом планирует исполнить все заказы, полученные от клиентов, в срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Он отметил, что такое решение принято в связи с возросшей нагрузкой на сотрудников предприятия в период увеличившегося спроса и карантинных мер в Москве. Представитель компании уточнил, что временная оптимизация ассортимента касается только самых низкооборачиваемых позиций из числа выпускаемой на ЧМПЗ продукции. "Данная мера позволила высвободить дополнительные мощности предприятия для выпуска продукции, пользующейся наибольшим спросом в текущих условиях повышенной волатильности. Это будет способствовать максимально возможному исполнению заказов от наших клиентов", - заверил представитель "Черкизово".

Он также подчеркнул, что остальные производственные площадки группы "Черкизово", включая региональные филиалы ЧМПЗ и предприятия по производству мяса курицы и индейки, выпускают весь свой ассортимент в полном объеме.

О компании

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром". Группа "Черкизово" по итогам 2019 года получила 6,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 43,3% ниже, чем годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 19,6%, до 120,1 млрд рублей.