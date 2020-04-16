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Совокупное состояние богатейших бизнесменов России упало на $40 млрд в 2019 году

В рейтинг Forbes вошли 200 предпринимателей, включая 102 миллиардера
Глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Журнал Forbes составил рейтинг богатейших предпринимателей России по итогам 2019 года. Как говорится в публикации, общее состояние российских бизнесменов уменьшилось за год на $40 млрд - до $456 млрд.

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В общей сложности в рейтинг вошли 200 предпринимателей. При этом 102 из них являются миллиардерами. По версии журнала Forbes, богатейшим бизнесменом России стал глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием $19,7 млрд. В тройку лидеров вошли председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием $18,1 млрд, а также глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в $17,1 млрд.

Топ-5 также представлен основным акционером "Силовых машин" Алексеем Мордашовым и семьей ($16,8 млрд) и главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым ($15,2 млрд). Места с 6 по 10 заняли предприниматель Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), глава USM Holdings Алишер Усманов ($13,7 млрд), основатель Альфа-банка и глава LetterOne Михаил Фридман ($13 млрд), бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и предприниматель Роман Абрамович с состоянием $11,3 млрд.

В издании добавили, что минимальное состояние для включения в рейтинг - $400 млн.

Теги
РоссияТимченко, Геннадий НиколаевичАлекперов, Вагит ЮсуфовичМордашов, Алексей АлександровичПотанин, Владимир ОлеговичМихельсон, Леонид ВикторовичЛисин, Владимир СергеевичАбрамович, Роман АркадьевичУсманов, Алишер БурхановичМельниченко, Олег Владимирович
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