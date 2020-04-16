Путин поручил дополнительно контролировать автоперевозчиков по межрегиональным маршрутам

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета по противодействию распространению коронавируса рассмотреть вопрос о дополнительных мерах контроля за нелицензированными автоперевозчиками по межрегиональным маршрутам. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в регионах РФ.

"Рассмотреть вопросы, касающиеся возможности установления мер дополнительного контроля за нелицензированными перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров автотранспортом на межрегиональных маршрутах", - говорится в документе.

Также глава государства поручил оказывать адресную поддержку предприятиям и организациям с учетом отраслевой и региональной специфики и необходимости обеспечения занятости населения, а также обеспечить устойчивость и надежность функционирования ресурсоснабжающих и сетевых организаций (включая субъекты естественных монополий), оказывающих коммунальные услуги.

Кабмину и рабочей группе Госсовета также предстоит рассмотреть вопросы об изменении порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, установлении с учетом критериев нуждаемости упрощенного порядка выплаты пособий по безработице, в том числе гражданам, работающим на основании срочных трудовых договоров, а также иным категориям граждан, которые лишились доходов от трудовой деятельности.

Еще одно поручение касается разработки механизмов финансового обеспечения деятельности по обеспечению взаимодействия региональных властей с частными медицинскими организациями при оказании помощи пациентам, зараженным коронавирусом. Кабмину также поручено рассмотреть вопрос предоставления регионам и муниципалитетам бюджетных кредитов, в том числе с возможностью увеличения законодательно установленных лимитов на такие кредиты.