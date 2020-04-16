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Сотрудники Facebook создали закрытую модель соцсети с электронными пользователями

С помощью нее специалисты разрабатывают новые методы пресечения нарушений, которые в перспективе будут применять в Facebook
Офис компании Facebook EPA/PETER DaSILVA
Описание
Офис компании Facebook
© EPA/PETER DaSILVA

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Facebook создали закрытый упрощенный аналог соцсети в котором боты симулируют поведение пользователей. Об этом говорится в блоге компании.

Боты имитируют некоторые элементы поведения настоящих пользователей: добавляют друг друга в списки друзей или отмечают контент, который им будто бы понравился. Кроме того, некоторые из виртуальных пользователей изображают нарушителей правил Facebook. Они имитируют попытки сетевого мошенничества, поиска в соцсети запрещенных материалов или оскорбления других пользователей.

С помощью данной компьютерной модели специалисты соцсети разрабатывают новые методы пресечения нарушений, которые в перспективе будут применять в Facebook. Кроме того, они выявляют имеющиеся в Facebook недоработки и уязвимые для мошенников элементы.

Некоторым ботам, к примеру, отведена роль хакеров, которые пытаются похитить якобы имеющиеся у других виртуальных пользователей соцети личные данные. Специалисты Facebook наблюдают за тем, при каких условиях им это проще всего удается, и разрабатывают соответствующие методы противодействия.

Как констатирует портал The Verge, компании, которые создают программное обеспечение или сетевые сервисы, нередко применяют автоматизированные модели для проверки своих разработок. В Facebook для этих целей ранее применяли систему под названием Sapienz. Вместе с тем закрытая модель соцсети, о которой идет речь, как отмечает The Verge, отличается от других аналогов особой сложностью и наличием большого числа ботов, которые действуют автономно.

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