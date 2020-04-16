ЦБ повысил курс доллара до 74,71 руб.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 17 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 74,7119 рубля, что на 99,7 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 60,6 копейки, до 81,2791 рубля.

В ходе торговой сессии 16 апреля на Московской бирже курс доллара достигал 75,05 руб., а курс евро рос до 81,6 руб.

Как ранее сообщал ЦБ, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом президент РФ объявил апрель нерабочим месяцем, регулятор планирует публиковать официальный курс иностранных валют к рублю в штатном режиме, как это было в обычные рабочие дни.