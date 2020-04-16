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Пандемия коронавируса нового типа

Фармкомпании не ожидают перебоев в поставках лекарств по госконтрактам из-за коронавируса

Запасы фармкомпаний по субстанциям рассчитаны как минимум на три месяца

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Ассоциация российских фармацевтических производителей (входят Takeda, Stada, Richter Gedeon, Sanofi, "Акрихин" и другие) не ожидает перебоев с поставками лекарств в аптеки и по госконтрактам на фоне коронавируса. Об этом в ходе онлайн-конференции, организованной ИД "Коммерсант", сообщил генеральный директор ассоциации Виктор Дмитриев.

"Обязательства, которые компании несут по государственным поставкам, независимо от ситуации, которую мы имеем сегодня, безусловно, все исполняются, исполнялись и исполняться будут. По всем этим препаратам есть запасы, есть резервы, есть резервы субстанций, поэтому здесь никаких перебоев мы не ждем", - отметил он.

Дмитриев также отметил, что запасы фармкомпаний по субстанциям рассчитаны как минимум на три месяца. "Когда начались события в Ухане, естественно, мы предвидели риски, поэтому сразу стали смотреть альтернативные рынки, где, возможно, придется приобретать активные субстанции, смотреть, каким образом можно начать быстро производить их здесь. С середины марта у нас продолжились поставки по нашим контрактам, и пока цены старые. Новых контрактов по новому курсу доллара пока не произошло. На сегодня эту ситуацию мы переживем безболезненно", - отметил он.

На будущее, по словам Дмитриева, производителям предстоит продумать вопрос о производстве субстанций, поскольку Китай превратился в "мировую фабрику" по их производству. "Мы все от этого зависимы - и мы, и США, и Европа. Технологически мы в состоянии воспроизвести, и произвести в необходимых количествах объемы, необходимые для производства. Другое дело, что мы не проходим по себестоимости, которая в Китае ниже", - добавил он, отметив, что Минпромторг РФ уже предлагает меры поддержки отрасли в этом направлении.

"Мы начали субстанции производить, и мы работаем по полному циклу, но львиная доля закупается за рубежом - Китай, Индия, Евросоюз", - отметил он.

Дефицит противовирусных лекарств в аптеках

По словам Дмитриева, фармкомпании в текущей эпидемиологической ситуации стараются максимально нарастить производство востребованных на фоне коронавируса препаратов. Также увеличилось производство санитайзеров, перчаток, защитных масок. "Речь идет о противовирусных, жаропонижающих, отчасти антибиотиков, хотя они не действуют при вирусах, но используются для профилактики вторичных инфекций. У нас растет спрос, я не могу сказать, что значительно, на препараты, снижающие стресс, например глицин - препарат, который применяется у детей. Эти моменты мы все, соответственно, отслеживаем", - отметил он, напомнив, что антибиотики - рецептурные лекарства, которые необходимо принимать по назначению врача.

По информации АРФП, проблем с поставками жаропонижающих, противовирусных препаратов, примеряющихся для симптоматического лечения, безрецептурного отпуска, в аптеки нет. "Перебоев, каких-то проблем с ними нет, мы их не ожидаем. Мы не переставали работать ни на минуту, по ряду позиций мы увеличили количество смен", - сообщил глава ассоциации.

"Более того, мы постоянно находимся на связи с руководством заводов. Например, "Полисан", производящий препарат "Циклоферон", фактически нарастил производство. Работают не только на Россию, страны ЕАЭС, но и уже осуществляют поставки в страны юго-восточной Азии, в том числе без регистрации - это просьба правительств этих стран. Была поставка в Индонезию, сейчас готовится поставка во Вьетнам, где препарат был зарегистрирован, и правительство хочет обновить эту регистрацию", - добавил Дмитриев.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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