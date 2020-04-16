Hino отзывает в России более 3,5 тыс. автомобилей 300 Series

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель марки Hino в России - "Хино Моторс" - сообщает об отзыве 3 тыс. 522 автомобилей Hino 300 Series (тип L5). Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 2011 года по март 2017 года.

"Причина отзыва транспортных средств: при задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью, балансируя на вершине зуба храпового колеса. В таком состоянии стопор не может полностью препятствовать возвратному ходу храпового колеса из-за недостаточного усилия пружины. В этом случае усилие привода стояночного тормоза может оказаться недостаточным для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности", - пояснили в Росстандарте.

Отмечается, что на автомобилях будет проведена замена рычага стояночного тормоза.

Работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев.