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В ТПП РФ рассказали об 1 тыс. компаний, вошедших в список системообразующих предприятий

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что обновленный список предприятий будет утвержден 17 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Список системообразующих предприятий в настоящий момент включает больше тысячи компаний, сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Обновленный список системообразующих предприятий будет рассмотрен и утвержден 17 апреля на правкомиссии по устойчивому развитию экономики, сообщил ранее в четверг министр экономического развития Максим Решетников.

"В перечне уже больше тысячи компаний, а вместе с дочерними и зависимыми обществами это в несколько раз больше. Системообразующие предприятия крайне нужны для устойчивости экономики, поэтому государство обращает в таких ситуациях, как сегодня, на них особое внимание. После кризиса именно эти предприятия будут опорой в работе по преодолению его последствий и возобновлению экономического роста", - сказал Катырин.

Теги
РоссияКатырин, Сергей Николаевич
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