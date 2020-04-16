В ТПП РФ рассказали об 1 тыс. компаний, вошедших в список системообразующих предприятий

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Список системообразующих предприятий в настоящий момент включает больше тысячи компаний, сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Обновленный список системообразующих предприятий будет рассмотрен и утвержден 17 апреля на правкомиссии по устойчивому развитию экономики, сообщил ранее в четверг министр экономического развития Максим Решетников.

"В перечне уже больше тысячи компаний, а вместе с дочерними и зависимыми обществами это в несколько раз больше. Системообразующие предприятия крайне нужны для устойчивости экономики, поэтому государство обращает в таких ситуациях, как сегодня, на них особое внимание. После кризиса именно эти предприятия будут опорой в работе по преодолению его последствий и возобновлению экономического роста", - сказал Катырин.