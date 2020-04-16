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Власти Ставрополья прогнозируют снижение собственных доходов бюджета на 12%

Прогнозируемое снижение поступлений доходов составляет более 9 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют снижение доходов регионального бюджета на 12% из-за уменьшения деловой активности в период пандемии, сообщила в четверг на внеочередном заседании регионального парламента зампред правительства края - министр финансов Лариса Калинченко.

"Безусловно, экономика не столь активна на сегодняшний момент, и совершенно понятно, что будет снижение доходов краевого бюджета. На сегодняшний день, по предварительным расчетам, произведенным совместно с управлением по налогам и сборам по Ставропольскому краю, прогнозируемое снижение поступлений доходов составляет более 9 млрд рублей. Это очень существенная сумма, это 12% от собственных доходов краевого бюджета", - сказала она.

В связи с падением доходов в регионе могут "возникнуть разрывы кассовые", отметила Калинченко. В связи с этим депутатам Думы было предложено утвердить перечень из 16 направлений расходов, которые будут считаться приоритетными. Эти направления будут финансироваться в первую очередь.

"В первую очередь, это направления, связанные с исполнением гарантий перед населением Ставропольского края: выплата заработной платы бюджетникам, исполнение социальных гарантий отдельным категориям граждан. Безусловно, расходы, связанные с необходимостью проведения профилактических или ликвидационных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. <…> Очень большой перечень", - пояснила министр.

Депутаты на заседании утвердили предложенный перечень в двух, в том числе окончательном, чтениях.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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