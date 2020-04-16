На Ставрополье в перечень системообразующих предприятий вошли 264 компании

СТАВРОПОЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров утвердил перечень системообразующих предприятий региона, в который вошли 264 компании. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

"Перечень системообразующих организаций Ставропольского края утвержден губернатором Владимиром Владимировым. В перечне 264 организации, в том числе предприятия сельского хозяйства, ресурсоснабжающие организации для сельского хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, санаторно-курортного комплекса", - сказали в пресс-службе.

В частности, в список вошли 70 предприятий санаторно-курортного комплекса, 76 сельскохозяйственных предприятий, 46 предприятий перерабатывающей промышленности. Также в перечень включены несколько телекоммуникационных компаний, крупных промышленных предприятий края, электроэнергетические и нефтехимические компании.

Ранее правительство РФ в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса сформировало перечень системообразующих предприятий. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие. Перечень был утвержден на федеральном уровне и направлен в регионы для проведения мониторинга, в центре внимания должны быть вопросы сохранения рабочих мест. Позднее президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе собственный список системно значимых предприятий и отраслей.