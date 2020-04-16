Титов: управления Роспотребнадзора вводят излишне жесткие ограничения для предприятий

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает излишне жесткими постановления региональных управлений Роспотребнадзора, которые регламентируют меры санитарной безопасности на предприятиях, и намерен обратиться с этой проблемой к руководителю ведомства Анне Поповой. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Поводом инициировать обращение стало постановление "О введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области", которое 7 апреля вынес главный санитарный врач области Дмитрий Козловский. Среди содержащихся в письме требований, по данным пресс-службы, - доставка сотрудников к месту работы исключительно спецавтобусами, принудительное временное отстранение от работы лиц с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и беременных, неоднократные осмотры в течение дня работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией, требование к работодателям привлекать свой персонал к дисциплинарной ответственности при нарушении постановления.

"Нам хотелось бы, чтобы центральный офис Роспотребнадзора подчеркнул рекомендательный, а не директивный характер своего письма. И нам кажется, что необходима срочная инспекция того, как оно воплощается в регионах. В противном случае будут экономические проблемы", - сказал Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

Он напомнил, что губернаторам даны полномочия смягчать режим противоэпидемических ограничений, возвращать предприятия к работе, если медицинская статистика к этому располагает. "Однако подобная жесткость требований Роспотребнадзора накладывает новые фактические ограничения. И даже если предприятие определенной отрасли получит разрешение вернуться к работе, по факту оно не сможет этого сделать", - указал Титов.

ТАСС пока не располагает комментариями Роспотребнадзора по данному обращению бизнес-омбудсмена.

Объективная основа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в апреле отмечала, что эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в РФ неравномерная, поэтому ограничительные меры в регионах должны основываться на объективной обстановке.

Попова отмечала, что тем гражданам, которые вынуждены ходить на работу и находиться в обществе, обязательно следует соблюдать все правила безопасности. В частности, закрывать органы дыхания, держать руки в чистоте, держать социальную дистанцию минимум полтора метра. Если приходится передвигаться общественным транспортом, должен быть постоянный самоконтроль, сообщала она.