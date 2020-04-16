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ФАС не получала жалоб от аптек на поставщиков за завышение цен на лекарственные препараты

Ранее СМИ сообщали, что рост цен доходит до 15%, в том числе на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалоб от аптек на поставщиков за завышение цен на лекарственные препараты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Антимонопольное ведомство таких жалоб не получало", - сказал представитель ФАС.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на фармрынке сообщила, что на фоне распространения в России коронавируса поставщики лекарств начали поднимать цены на препараты. В ряде случаев, по данным издания, рост доходит до 15%, в том числе на жизненно важные лекарства.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева заявила ТАСС, что аптеки цены на лекарства не поднимали.

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Россия
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