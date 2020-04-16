{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Операторы по обращению с отходами в РФ могут получить доступ к данным собственников жилья

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что также ведется работа с законопроектами по установлению услуг регионального оператора по нулевой ставке НДС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Проект федерального закона о возможности предоставления региональным операторам, осуществляющим вывозов твердых коммунальных отходов (ТКО), доступа к персональным данным собственников жилья подготовлен и направлен в правительство РФ. Об этом сообщил в четверг председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

"В настоящее время совместно с Российским экологическим оператором подготовлен проект федерального закона, которым представляется региональным операторам возможность получения персональных данных собственников помещений. В настоящее время он направлен в правительство на заключение", - сказал он в ходе видеоконференции, посвященной формированию системы обращения с ТКО.

По словам Кутепова, также в настоящее время ведется работа с законопроектами по установлению услуг регионального оператора по нулевой ставке НДС и внесению изменения в КоАП по части введения административной ответственности за отказ или уклонение собственников ТКО от заключения договора на оказание услуг.

С 1 января 2019 года в России началась реализация реформы сферы по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Реформа призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин наградил главу РФПИ орденом Почета
Кирилл Дмитриев награжден за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС