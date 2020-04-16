Операторы по обращению с отходами в РФ могут получить доступ к данным собственников жилья

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Проект федерального закона о возможности предоставления региональным операторам, осуществляющим вывозов твердых коммунальных отходов (ТКО), доступа к персональным данным собственников жилья подготовлен и направлен в правительство РФ. Об этом сообщил в четверг председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

"В настоящее время совместно с Российским экологическим оператором подготовлен проект федерального закона, которым представляется региональным операторам возможность получения персональных данных собственников помещений. В настоящее время он направлен в правительство на заключение", - сказал он в ходе видеоконференции, посвященной формированию системы обращения с ТКО.

По словам Кутепова, также в настоящее время ведется работа с законопроектами по установлению услуг регионального оператора по нулевой ставке НДС и внесению изменения в КоАП по части введения административной ответственности за отказ или уклонение собственников ТКО от заключения договора на оказание услуг.

С 1 января 2019 года в России началась реализация реформы сферы по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Реформа призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.