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Пандемия коронавируса нового типа

Миронов предложил приостановить работу коллекторских агентств на время пандемии

Лидер "Справедливой России" считает, что режим самоизоляции пока никак не отразился на работе коллекторов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал приостановить деятельность коллекторских агентств на период пандемии коронавируса.

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"Правительству и Думе надо проявить последовательность и распространить кредитные каникулы на заемщиков МФО [микрофинансовых организаций], а деятельность коллекторских агентств заморозить как минимум до окончания карантинного режима, а еще лучше - до конца года", - цитирует Миронова его пресс-служба.

По его словам, режим самоизоляции пока никак не отразился на работе коллекторов.

"Очень часто многие коллекторские структуры действуют полукриминальными методами. Есть опасность, что в условиях борьбы с коронавирусом, когда власть занята другими проблемами, эта практика станет безнаказанной", - опасается парламентарий.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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