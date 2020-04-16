Миронов предложил приостановить работу коллекторских агентств на время пандемии

"Правительству и Думе надо проявить последовательность и распространить кредитные каникулы на заемщиков МФО [микрофинансовых организаций], а деятельность коллекторских агентств заморозить как минимум до окончания карантинного режима, а еще лучше - до конца года", - цитирует Миронова его пресс-служба.

По его словам, режим самоизоляции пока никак не отразился на работе коллекторов.

"Очень часто многие коллекторские структуры действуют полукриминальными методами. Есть опасность, что в условиях борьбы с коронавирусом, когда власть занята другими проблемами, эта практика станет безнаказанной", - опасается парламентарий.