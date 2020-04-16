Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась до $27,36 за баррель

ТАСС, 16 апреля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне перешла в "красную" зону, опускалась на 1,1% - до $27,36 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:13 мск.

В свою очередь, нефть сорта WTI теряет 1,8% и торговалась на уровне $25,57 за баррель.

По состоянию к 18:22 мск нефть Brent торгуется уже на уровне $27,45 за баррель, что на 0,87% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,04% - до $25,51 за баррель.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается до отметки 74,32 рубля (-0,66%), а курс евро - до 80,45 рубля (-1,48%).