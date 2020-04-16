Дума 17 апреля обсудит снятие ограничений на кредитование одних регионов другими

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 17 апреля рассмотрит во втором, основном чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые направлены на снятие ограничений на выдачу кредитов одним регионом другому, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в четверг по итогам заседания Совета Думы.

"Мы будем вносить поправки в Бюджетный кодекс - речь идет о предоставлении возможности регионам заимствовать средства и принимать другие решения в области финансов. Практически все ограничения будут сниматься, за исключением небольшой группы вопросов, связанных с ограничениями по процентам кредитования", - заявил Володин журналистам.

Речь идет, в частности, о снятии ограничений на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты - заимствования региона не у федерального центра, а у другого субъекта РФ. Согласно правительственным поправкам, ограничения должны быть сняты уже с 2021 года, а срок заимствований может составить до трех лет.

"Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям, позволит за счет региональных возможностей сделать все, чтобы у нас заработная плата выплачивалась вовремя и граждане были защищены", - подчеркнул Володин.

Ранее в четверг глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что внесенные в Думу правительством поправки "позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей".