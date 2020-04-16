Калужский завод Volkswagen возобновит работу c 27 апреля

ТАСС, 16 апреля. Калужский завод Volkswagen возобновит производство с 27 апреля после почти двухмесячного простоя из-за нехватки автокомпонентов и введения режима самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг ТАСС сообщила директор по внешним и внутренним коммуникациям компании Наталья Костюкович.

"Volkswagen Group Rus начнет постепенное возобновление производства на заводе в Калуге на неделе [которая начнется] 27 апреля 2020 года. После возобновления производства на всех производственных участках будут применяться меры по охране здоровья и соблюдению строгих гигиенических стандартов", - сказала она.

Представитель компании добавила, что для поддержания достаточного уровня объемов производства, должна быть разрешена работа дилерских центров, при условии выполнения всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами.

Российские предприятия Volkswagen c 30 марта по 10 апреля ушли в простой в связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов. Затем режим нерабочих дней был продлен до конца апреля. Всем сотрудникам сохранили заработную плату.

Основная производственная площадка Volkswagen в России расположена в технопарке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Volkswagen в России в 2019 г. сократились на 2%, до 104,4 тыс. шт.