Решетников: антикризисные меры поддержки экономики оцениваются на уровне 1,9-2% ВВП

Пандемия коронавируса нового типа

Неверов: поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе могут внести в Госдуму в мае

Депутаты планируют обсудить основные параметры законопроекта с представителями профсоюзов, работодателей, а также трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

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