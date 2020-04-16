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Решетников: антикризисные меры поддержки экономики оцениваются на уровне 1,9-2% ВВП

Антикризисные меры с учетом второго пакета мер поддержки экономики оцениваются на уровне 1,9-2% ВВП - Решетников.

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Неверов: поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе могут внести в Госдуму в мае
Депутаты планируют обсудить основные параметры законопроекта с представителями профсоюзов, работодателей, а также трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
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