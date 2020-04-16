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Дума рассмотрит 17 апреля дополнительные меры по защите граждан и бизнеса

Планируется внесение поправок в Бюджетный кодекс и в 44-й федеральный закон

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании 17 апреля приоритетные законопроекты, которые обеспечат дополнительные меры по защите граждан и бизнеса. Об этом заявил по итогам Совета Думы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы приняли решение, сформировав повестку завтрашнего заседания, рассмотреть в первую очередь приоритетные законопроекты, которые должны законодательно обеспечить дополнительные меры, принятые президентом по защите наших граждан, а также бизнеса. И в этой связи хочу подчеркнуть, что депутаты вместе с правительством работали на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня для того, чтобы данные законодательные инициативы были подготовлены к рассмотрению", - сказал он.

"Мы будем вносить поправки в Бюджетный кодекс, речь идет о предоставлении возможности регионам заимствовать средства, принимать другие решения в области финансов. Практически все ограничения будут сниматься. За исключением небольшой лишь группы вопросов, связанных с ограничениями по процентам кредитования. Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям, это позволит за счет региональных возможностей сделать все, чтобы у нас заработная плата выплачивалась вовремя и граждане были защищены", - указал Володин.

Также, по его словам, будут вноситься изменения в 44-й федеральный закон, посвященный контрактной системе госзакупок, которые должны упростить процедуры для доступа предприятий на рынок государственных услуг. "Мы выносим на рассмотрение предложение президента о необходимости отмены налога на доходы - речь идет о надбавках врачам, медицинскому персоналу. Вот эти доплаты мы предлагаем в рамках законодательного решения освободить от оплаты налога НДФЛ. Именно в этом заключалась инициатива президента", - сказал председатель Госдумы.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о налоговых льготах для предприятий по закупке средств защиты работникам. "Будет разрешено приобретать диагностическое оборудование, причем это не будет облагаться налогами. То есть это будет относиться как основная деятельность предприятия и будет засчитываться как издержки в ходе основной деятельности. Все это должно дать возможность предприятиям в непростой ситуации сохранить своих работников, обеспечить их безопасность от вируса", - пояснил он.

По словам Володина, депутаты должны законодательно обеспечить эти меры, чтобы затем "уже правительство могло выпустить подзаконные акты и как можно быстрее, чтобы все решения дошли до граждан, до предприятий".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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