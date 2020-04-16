Правительство в 2020 году сможет увеличить объемы займов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ сможет осуществлять в 2020 году государственные внутренние и внешние заимствования с превышением показателей, установленных законом о федеральном бюджете на 2020 год. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по бюджету и налогам ко второму чтению законопроекта о совершенствовании механизма госгарантий, который будет рассмотрен нижней палатой 17 апреля.

"Установить, что в 2020 году правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственные внутренние (внешние) заимствования <...> и предоставлять государственные гарантии <...> с превышением предусмотренных федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской Федерации, программ государственных гарантий Российской Федерации", - говорится в тексте документа.