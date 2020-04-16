Неверов: поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе могут внести в Госдуму в мае

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Поправки в Трудовой кодекс, регламентирующие правила дистанционной работы, могут быть внесены в Госдуму уже в мае, сообщил в четверг лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Концепция законопроекта готовится. Я думаю, что мы сейчас в рамках работы депутатов в регионах постараемся его подготовить для того, чтобы уже по возвращению, в мае месяце, такие поправки внести", - сказал Неверов ТАСС. Он напомнил, что с 20 апреля депутаты планируют работать в регионах до мая.

По словам Неверова, новые нормы необходимы в связи с "беспрецедентной ситуацией", когда многим гражданам РФ пришлось перейти на удаленный режим работы в период пандемии коронавируса. "Сегодня огромное количество наших предприятий, в первую очередь, конечно, малого и среднего сегмента предпринимательства, но и крупного тоже, вынуждены отправлять людей на удаленку, на сокращенную рабочую неделю или в какие-то вынужденные временные отпуска. Это, конечно, требует очень серьезного обсуждения и регулирования в рамках трудового законодательства", - сказал Неверов.

При этом, подчеркнул депутат, сфера трудовых отношений очень чувствительна, при ее изменениях важно сохранять баланс, чтобы "не ставить под угрозу интересы работников". Поэтому депутаты планируют обсудить основные параметры законопроекта с представителями профсоюзов, работодателей, а также трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.