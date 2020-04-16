Fitch считает выдачу зарплатных кредитов переносом проблемы закредитованности на будущее

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выдача зарплатных кредитов переносит проблему закредитованности компаний на будущее. Такое мнение выразил ТАСС директор аналитической группы по финансовым организациям международного рейтингового агентства Fitch Антон Лопатин.

"Кредиты на выплату зарплаты сотрудникам пока не пользуются большим спросом, так как такой кредит увеличивает закредитованность предприятия, и переносит проблему в будущее. Гарантия от ВЭБа, покрывающая 75% кредита, возможно уменьшит риски для банков, но вот вопрос - увеличится ли спрос со стороны самих заемщиков", - сказал он.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил увеличить льготы по программе беспроцентных кредитов на выплату заработных плат, которую запустило правительство, так как "эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно". Он указал на то, что получить такой кредит трудно, а банки неохотно идут навстречу заемщикам.

Теперь не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспеченно гарантиями ВЭБ, причем на такие кредиты смогут рассчитывать средние и крупные компании из пострадавших отраслей. 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в программе уже участвуют пять банков, еще 25 - войдут в ближайшее время. На рассмотрении в банках находятся заявки более чем на 3,5 млрд рублей, всего программа рассчитана на 150 млрд рублей. Кредиты выдаются сроком на полгода.