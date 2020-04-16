СМИ: в ЮАР разрешили частично возобновить работу на шахтах

ТАСС, 16 апреля. Правительство ЮАР разрешило горным компаниям возобновить на 50% добычу на шахтах в рамках мер по ослаблению режима самоизоляции в условиях нового коронавируса. Тем не менее, все эти фирмы должны соблюдать жесткие санитарные нормы, включая обследование и тестирование сотрудников на коронавирус, сообщило в четверг южноафриканское телевидение со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов и энергии Гведе Манташе.

"Правительство озабочено рисками более длительного простоя глубоких шахт", - цитирует телевидение Манташе. По его словам, добыча полезных ископаемых сможет полностью восстановиться лишь к началу мая. "Постепенное возвращение рабочих на шахты позволит свести к минимум риск несчастных случаев и поможет сохранить дорогостоящую инфраструктуру", - считает он.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса продлил действие 21-дневной изоляции на две недели до конца этого месяца. На шахтах страны работают около полумиллиона человек, многие из них - в забоях на глубине до 4 км, где частые подземные толчки ведут к обвалам. Продолжение изоляции на шахтах, по мнению профсоюзов, грозит потерей каждого десятого рабочего места. Курс ранда по отношению к доллару уже упал на четверть в этом году, ведь горнодобывающая отрасль дает около 8 валового внутреннего продукта.

Согласно официальным данным, в ЮАР насчитывается 2506 зараженных коронавирусом, из которых 34 умерли. 410 человек выздоровели.