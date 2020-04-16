{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в ЮАР разрешили частично возобновить работу на шахтах

По оценкам властей, добыча полезных ископаемых сможет полностью восстановиться в стране к началу мая

ТАСС, 16 апреля. Правительство ЮАР разрешило горным компаниям возобновить на 50% добычу на шахтах в рамках мер по ослаблению режима самоизоляции в условиях нового коронавируса. Тем не менее, все эти фирмы должны соблюдать жесткие санитарные нормы, включая обследование и тестирование сотрудников на коронавирус, сообщило в четверг южноафриканское телевидение со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов и энергии Гведе Манташе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Правительство озабочено рисками более длительного простоя глубоких шахт", - цитирует телевидение Манташе. По его словам, добыча полезных ископаемых сможет полностью восстановиться лишь к началу мая. "Постепенное возвращение рабочих на шахты позволит свести к минимум риск несчастных случаев и поможет сохранить дорогостоящую инфраструктуру", - считает он.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса продлил действие 21-дневной изоляции на две недели до конца этого месяца. На шахтах страны работают около полумиллиона человек, многие из них - в забоях на глубине до 4 км, где частые подземные толчки ведут к обвалам. Продолжение изоляции на шахтах, по мнению профсоюзов, грозит потерей каждого десятого рабочего места. Курс ранда по отношению к доллару уже упал на четверть в этом году, ведь горнодобывающая отрасль дает около 8 валового внутреннего продукта.

Согласно официальным данным, в ЮАР насчитывается 2506 зараженных коронавирусом, из которых 34 умерли. 410 человек выздоровели.

Теги
ЮАРПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства
Страны также сообщили, что твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС