В Калининграде желающие открыть свое дело получат по 50 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 16 апреля. /ТАСС/. Безработные в Калининградской области с 16 апреля получили право на финансовую помощь в размере 50 тыс. рублей на открытие собственного дела в рамках мер по минимизации влияния пандемии на экономику региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Финансовая помощь в размере 50 тыс. рублей предназначена для организации осуществления финансово-хозяйственной деятельности, регистрации и постановки на учет в качестве налогоплательщиков. Получить ее смогут только граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новая мера поддержки рассчитана на жителей области, которые длительное время официально не работали, не являются учредителями или руководителями коммерческих либо некоммерческих организаций и не получают пенсию. "Это позволит помочь тем, кто только планирует начать собственное дело. Кроме того, речь идет о возможной легализации людей, которые сегодня называют себя самозанятыми и работают без официальной регистрации своей деятельности", - отметила министр социальной политики области Анжелика Майстер, которую цитирует пресс-служба.

Согласно постановлению областного правительства, выплата будет предоставляться единовременно. На эти цели из резервного фонда правительства области в 2020 году выделено 15 млн рублей в рамках мероприятий по устранению последствий распространения коронавирусной инфекции и влияния пандемии на экономику региона.