В США заявили, что выделенные властями на поддержку малого бизнеса средства закончились

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в четверг перестали принимать новые заявки на кредиты по программе поддержки малого бизнеса в условиях распространения коронавируса, поскольку выделенные на эти нужны средства оказались исчерпаны. Об этом сообщается на сайте Управления по делам малого бизнеса США.

"Управление сейчас не может принимать новые заявки <...> из-за ситуации с имеющимися в наличии ассигнованиями", - говорится в уведомлении. Ранее ведомство сообщило, что одобрило уже более 1,5 млн заявок на общую сумму "свыше $339 миллиардов", при том, что в целом на эти задачи были выделено $350 млрд.

Белый дом обвиняет демократов в Конгрессе США в том, что они не торопятся с принятием новых мер, позволяющих выделить дополнительные средства. "Малый бизнес - основа нашей экономики и президент Дональд Трамп приложил все усилия для того, чтобы обеспечить столь необходимую поддержку, однако из-за бездействия и политических уловок демократов в Конгрессе эта крайне успешная программа сейчас не может больше принимать заявки", - написал у себя в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 641 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 31 тыс. человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.