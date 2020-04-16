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Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства

Страны также сообщили, что твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия твердо привержены выполнению сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, они уверены, что все участники ОПЕК + выполнят взятые обязательства. Об этом сообщает Минэнерго России по итогам телефонного разговора министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана аль Сауда с главой Минэнерго России Александром Новаком.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями. Россия и Саудовская Аравия также уверены, что их партнеры по ОПЕК + и другие производители выполнят взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

Минэнерго подчеркивает, что по итогам переговоров обе стороны отметили, что Россия и Саудовская Аравия провели большую работу для достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская Аравия
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