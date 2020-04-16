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ТПП России запустила горячую линию для помощи бизнесу по вопросам инвестиций

По линии планируется консультировать предпринимателей по вопросам текущей реализации инвестиционных и инновационных проектов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России открыла горячую линию поддержки малого и среднего бизнеса по вопросам развития инвестиционной и инновационной деятельности в условиях ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает в четверг официальный сайт организации.

"В условиях непростой социально-экономической обстановки в стране и мире, связанной с пандемией, существенным временным снижением деловой активности, прежде всего в сфере малого и среднего предпринимательства, департамент проектной и инвестиционной деятельности торгово-промышленных палат ТПП открывает горячую линию "Инвестпомощь", - говорится в сообщении.

По линии планируется консультировать предпринимателей по вопросам текущей реализации инвестиционных и инновационных проектов, сообщать о мерах государственной поддержки через институты развития, рассказывать о существующих возможностях и предложениях поддержки бизнеса кредитно-банковским, страховым и финансовым рынком и другими, уточняется на сайте.

Телефоны линии: 8(985)765-61-35, 8(905)571-64-72, 8(916)365-36-58, доступны с 9:00 до 20:00 мск по будням.

Также в Торгово-промышленной палате с 18 марта действует горячая линия для консультирования бизнеса по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении контрактов. Телефон: 8-800-201-34-30.

Поддержка бизнеса

Правительство РФ ранее уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Также глава государства поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. В настоящий момент правительством утвержден список из 11 таких отраслей.

Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся также на уровне региональных властей.

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