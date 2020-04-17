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Биржевые индексы в Нью-Йорке к закрытию сессии показали позитивную динамику

Так, индекс Dow Jones поднялся до отметки 23 537 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг к закрытию сессии показали умеренный рост.

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Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones поднялся на 33,33 пункта (0,14%) и остановился на отметке 23 537 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 16,19 пунктов (0,58%) и оказался на отметке 2 799,55. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 139,19 пунктов (1,66%), до 8 532 пункта.

Нефть марки WTI с поставкой в мае подешевела на $0,25 (-1,26%), до $19,62.

Как отметила в четверг газета The Wall Street Journal, и инвесторы, и аналитики задаются вопросом о том, какие последствия будет иметь массовая безработица, вызванная пандемией. При этом газета напоминает, что с середины марта более 22 млн американцев обращались за пособиями по безработице. "Уровень безработицы возрастет и будет выражаться двухзначными цифрами, однако мы знаем и о том, что приняты меры для стимулирования экономики", - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Lombard Odier Investment Managers Салмана Ахмеда. До тех пор, пока не будет собрано достаточно данных о том, насколько сильно пандемия повлияла на экономику, ситуация на рынках будет оставаться неустойчивой, отметила газета.

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