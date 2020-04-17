{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума обсудит пакет законопроектов о "регуляторной гильотине"

Речь идет о законопроекте "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и "Об обязательных требованиях"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в пятницу планируют рассмотреть в первом чтении два правительственных законопроекта, которые направлены на реформу контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторной гильотины".

Речь идет о законопроекте "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и "Об обязательных требованиях". Первый законопроект направлен на урегулирование отношений в области государственного и муниципального контроля и надзора. Как отмечают в правительстве, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы, "в том числе несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием".

Так, авторы инициативы отдельно прописывают принципы осуществления госконтроля. Среди них отмечены соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость злоупотребления правом, "оперативность и разумность" при осуществлении госконтроля, а также принцип недопустимости множественного контроля одного лица для оценки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контрольно-надзорными органами.

Новые виды контроля

Законопроект предполагает отказ от использования проверок как основного инструмента контроля и предлагает ввести новые виды, например контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры - рекомендации, консультирование, информирование и другие.

Выбор профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, а также их содержание должны определяться на основе оценки рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Таким образом контрольно-надзорные органы смогут сосредоточиться на выявлении нарушений, которые несут наибольшую угрозу охраняемым законом ценностям, отмечают в правительстве.

Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, отмечается в законопроекте.

Проект также устанавливает возможность признать результаты контрольно-надзорных мероприятий недействительными в случае грубых нарушений требований к организации и осуществлению контроля. В случае признания результатов недействительными, повторное внеплановое контрольно-надзорное мероприятие может быть проведено только по согласованию с прокуратурой. "Это позволит исключить практику злоупотребления механизмами государственного контроля (надзора), муниципального контроля в целях оказания давления на бизнес, ведения недобросовестной конкурентной борьбы", - отмечают авторы инициативы.

В законопроекте предусматривается 35 видов госконтроля, которые не подпадают под реформу контрольно-надзорной деятельности. Среди них - основные функции Банка России, основные функции ФАС России и ее территориальных органов, а также налоговый, таможенный и валютный контроль.

Обязательные требования

Второй законопроект направлен на установление долгосрочных принципов и основ установления обязательных требований, а также оценки их применения. В частности, предполагается, что с 1 января 2021 года будут отменены все принятые ранее акты, содержащие обязательные требования. Законопроектом также предусмотрено, что положения нормативных правовых актов, которыми устанавливаются обязательные требования, должны вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября соответствующего года.

Инициатива устанавливает, что нормативные акты, которые содержат обязательные требования, должны действовать не более шести лет. Между тем срок их действия может быть продлен в зависимости от результатов оценки их применения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%
Аналитики считают, что экономики США и еврозоны сократятся на 5,2% и 7,3% соответственно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС