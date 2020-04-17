Госдума обсудит пакет законопроектов о "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в пятницу планируют рассмотреть в первом чтении два правительственных законопроекта, которые направлены на реформу контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторной гильотины".

Речь идет о законопроекте "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и "Об обязательных требованиях". Первый законопроект направлен на урегулирование отношений в области государственного и муниципального контроля и надзора. Как отмечают в правительстве, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы, "в том числе несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием".

Так, авторы инициативы отдельно прописывают принципы осуществления госконтроля. Среди них отмечены соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость злоупотребления правом, "оперативность и разумность" при осуществлении госконтроля, а также принцип недопустимости множественного контроля одного лица для оценки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контрольно-надзорными органами.

Новые виды контроля

Законопроект предполагает отказ от использования проверок как основного инструмента контроля и предлагает ввести новые виды, например контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры - рекомендации, консультирование, информирование и другие.

Выбор профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, а также их содержание должны определяться на основе оценки рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Таким образом контрольно-надзорные органы смогут сосредоточиться на выявлении нарушений, которые несут наибольшую угрозу охраняемым законом ценностям, отмечают в правительстве.

Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, отмечается в законопроекте.

Проект также устанавливает возможность признать результаты контрольно-надзорных мероприятий недействительными в случае грубых нарушений требований к организации и осуществлению контроля. В случае признания результатов недействительными, повторное внеплановое контрольно-надзорное мероприятие может быть проведено только по согласованию с прокуратурой. "Это позволит исключить практику злоупотребления механизмами государственного контроля (надзора), муниципального контроля в целях оказания давления на бизнес, ведения недобросовестной конкурентной борьбы", - отмечают авторы инициативы.

В законопроекте предусматривается 35 видов госконтроля, которые не подпадают под реформу контрольно-надзорной деятельности. Среди них - основные функции Банка России, основные функции ФАС России и ее территориальных органов, а также налоговый, таможенный и валютный контроль.

Обязательные требования

Второй законопроект направлен на установление долгосрочных принципов и основ установления обязательных требований, а также оценки их применения. В частности, предполагается, что с 1 января 2021 года будут отменены все принятые ранее акты, содержащие обязательные требования. Законопроектом также предусмотрено, что положения нормативных правовых актов, которыми устанавливаются обязательные требования, должны вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября соответствующего года.

Инициатива устанавливает, что нормативные акты, которые содержат обязательные требования, должны действовать не более шести лет. Между тем срок их действия может быть продлен в зависимости от результатов оценки их применения.