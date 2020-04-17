Boeing со следующей недели возобновит производство на заводе в штате Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing на следующей неделе начнет поэтапное восстановление работы предприятия Puget Sound в штате Вашингтон, производство на котором было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

"Boeing со следующей недели начнет поэтапное восстановление производства всех коммерческих самолетов на предприятии Puget Sound", - указывается в пресс-релизе. Руководство компании подчеркнуло, что на заводе были предприняты "меры предосторожности и введены комплексные процедуры для защиты людей от распространения COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". Работа на Puget Sound была приостановлена 25 марта.

Согласно документу, со следующей недели к работе на предприятии вернутся порядка 27 тыс. сотрудников Boeing, которые занимаются созданием пассажирских и грузовых самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. Кроме того, к работе вернется группа специалистов, занимающаяся модернизацией для возвращения в эксплуатацию после двух авиакатастроф самолетов модели 737 MAX. Работа на предприятии будет частично возобновлена 20 и 21 апреля и практически в полном объеме - к 24 апреля.

На Puget Sound приходится примерно 80% производства Boeing. Эта корпорация 3 апреля по тем же причинам приостановила работу предприятия в штате Пенсильвания, выпускающего тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf, предназначенные для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Оно остается закрытым до сих пор.

Boeing и до появления трудностей, касающихся коронавируса, переживала серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.