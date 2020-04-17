"Восточный порт" запустил новую систему пылеподавления для защиты воздуха от угольной пыли

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Мобильная система всесезонного пылеподавления начала работать на терминале "Восточный порт" в поселке Врангель в Приморье, который обеспечивает экспортную перевалку угля российских производителей. Она позволит предотвратить распространение мелких фракций угля в воздухе, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье особенно обострилась в 2017 году, когда вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент РФ Владимир Путин дал поручение, согласно которому стивидоры должны перейти на закрытую перевалку угля, не загрязняющую воздух.

"Уникальность системы состоит в эффективности ее работы при минусовых температурах в осенне-зимний период, традиционно самый сложный для российских угольных портов. Инвестиции стивидорной компании в приобретение и внедрение оборудования составили 300 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Систему, состоящую из двух самоходных портальных комплексов, установили на рельсовых путях складской территории перегрузочного комплекса. Эта территория включает четыре склада общей площадью 120 тыс. кв. м и вместимостью 600 тыс. тонн угля. Комплексы оборудованы четырьмя мощными снегогенераторами и способны меньше чем за час равномерно покрыть всю площадь угольных складов плотным слоем снежного покрова, а в теплое время года система работает по принципу водного пылеподавления.

Предусмотрено два режима: система может укрывать всю площадь склада или точечно работать в зоне погрузки. Таким образом, она справляется с задачей пылеподавления и предотвращает поднятие в воздух мелкой фракции угля. "В ближайших планах АО "Восточный порт" - установка системы из двух самоходных портальных комплексов на территории складов третьей очереди специализированного угольного комплекса общей площадью 160 тыс. кв. м и вместимостью 800 тыс. тонн угольной продукции", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

АО "Восточный порт" находится на юге Приморья, это крупнейший в России специализированный терминал. Грузооборот в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Третью очередь комплекса запустили в промышленную эксплуатацию в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2019 года, она стала крупнейшим частным инвестиционным портовым проектом стоимостью более 40 млрд рублей, успешно реализованным без государственного финансирования. Его реализация удвоила мощности "Восточного порта" - они выросли с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн в год.