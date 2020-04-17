"Известия": половина работодателей не заметили ухудшения в работе сотрудников на удаленке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Порядка 50% опрошенных российских работодателей отметили, что работа их сотрудников не изменилась в худшую сторону из-за перевода на удаленный режим. Об этом в пятницу пишут "Известия" со ссылкой на опрос платформы поиска работы HeadHunter.

По данным опроса, 30% российских компаний готовы поддерживать удаленный режим работы еще месяц, а 18% - еще год. Кроме того, 15% компаний отметили, что их сотрудники стали более ответственными и оперативными в это время.

Как показало исследование, почти четверть (23%) опрошенных работодателей планируют продлить условия удаленной работы после окончания режима самоизоляции, еще 11% готовы периодически использовать данную практику. Кроме того, 38% соискателей работы заявили, что справятся с работой из дома.

В опросе, проведенном HeadHunter, приняли участие 160 топ-менеджеров компаний.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых - только для отдельных групп, например, лиц старше 65 лет.