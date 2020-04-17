Объем экспорта Сингапура в условиях пандемии коронавируса в марте вырос на 17,6%

СИНГАПУР, 17 апреля. /ТАСС/. Объем экспорта Сингапура в марте, несмотря на пандемию коронавируса, вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении министерства торговли и промышленности.

"Индекс NODX (объем несырьевого экспорта) в марте вырос на 17,6%, в феврале этот показатель составил только 3,1%", - указывается в заявлении. При этом, согласно опубликованному ранее прогнозу, проведенному экспертами агентства Reuters, активизация внешней торговли из-за коронавируса ожидалась на уровне 8%.

Основными источниками роста, как подчеркнули в ведомстве, стало увеличение объемов экспорта высокотехнологичной продукции, фармацевтики, а также немонетарных золотых активов. Как указывается в заявлении, основными рынками сбыта стали Таиланд, США и Японии, одновременно значительно снизился экспорт в Малайзию, Индонезию и Китай.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Сингапуре 23 января, на сегодняшний день число инфицированных превышает 4,4 тыс., при этом 10 человек умерли. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.