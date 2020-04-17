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Пандемия коронавируса нового типа

Рост котировок акций отмечен на биржевых торгах в Гонконге

Индекс Hang Seng поднялся на 1,88% и вышел на отметку 24 457

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 апреля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись повышением котировок на фоне оптимизма относительно перспектив преодоления последствий пандемии коронавируса. Индекс Hang Seng поднялся на 451 пункт (1,88%) и вышел на отметку 24 457, свидетельствуют данные этой площадки.

Положительная динамика передалась всем без исключения "голубым фишкам" и сохранилась после объявления в Пекине данных о сокращении темпов экономического роста в Китае в первом квартале на 6,8%. Как отмечают аналитики, такая цифра была вполне ожидаемой и не слишком разошлась с прогнозами.

Лидерами роста стали операторы игорного бизнеса в Макао на фоне ожиданий постепенного оживления отрасли после периода серьезных потерь. На 8,22% подорожали акции компании Sands China - до 32,9 гонконгских долларов за бумагу. На 7% улучшились позиции авиаперевозчика Air China, до 39,9 гонконгских долларов.

Также заметно прибавили в весе активы гонконгских операторов коммерческой недвижимости на фоне данных об улучшении эпидемиологической ситуации в мегаполисе, где за последние сутки был выявлен только один завозной случай коронавируса.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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