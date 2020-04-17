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Компания New Balance отсудила в Китае $1,4 млн по делу о нечестной конкуренции

Американская компания обвинила New Barlun в незаконном использовании на боковой стороне кроссовок курсивной латинской буквы "N", поскольку New Balance зарегистрировала этот товарный знак в Китае в 2010 году

ШАНХАЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Американский производитель спортивной одежды компания New Balance выиграла в суде иск против местного бренда New Barlun по делу о нечестной конкуренции, получив компенсацию в размере более 10 млн юаней (около $1,4 млн). Как пишет в пятницу газета Shanghai Daily, соответствующее решение вынес Народный суд нового района Пудун в Шанхае.

Базирующаяся в Бостоне американская компания подала в суд на New Barlun в 2017 году, обвинив китайского производителя в незаконном использовании на боковой стороне кроссовок курсивной латинской буквы "N". Данный товарный знак был зарегистрирован New Balance в Китае еще в 2010 году.

Китайская компания отрицала все обвинения, указывая на то, что использовала этот товарный знак легально, поскольку также зарегистрировала его в соответствии с законом. Тем не менее суд посчитал, что несмотря на то, что товарный знак "N" действительно был зарегистрирован китайским производителем, использование его на той же части кроссовок без видимых различий сбивает с толку покупателей и может считаться недобросовестной конкуренцией.

Суд постановил, что помимо денежной компенсации, китайская компания должна прекратить недобросовестную конкуренцию и сделать публичное заявление. Изначально компания New Balance требовала возмещение ущерба на 30 млн юаней (около $4,2 млн).

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