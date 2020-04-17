Власти Австралии выделят более $100 млн авиакомпаниям Qantas и Virgin Australia

СИДНЕЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство Австралии выделит более $100 млн на поддержку ведущих национальных авиаперевозчиков Qantas и Virgin Australia, чтобы обеспечить выполнение ключевых внутренних рейсов в период пандемии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Майкл Маккормак, выступивший с соответствующим заявлением в четверг вечером.

"[Авиакомпании] Qantas и Virgin Australia Group продолжат выполнение минимального количества рейсов, обслуживая наиболее важные региональные маршруты в Австралии, благодаря инвестициям федерального правительства в размере 165 млн австралийских долларов ($103,8 млн)", - сообщается в заявлении Маккормака.

Заместитель премьер-министра отметил, что финансируемые властями маршруты обеспечат авиасообщение между столицей страны и региональными центрами, а также рядом других городов, в числе которых Олбери, Алис-Спрингс, Кофс-Харбор, Даббо, Таунсвилл, Калгурли, Милдуру, Порт-Линкольн, Рокгемптон, Тэмворт и Вагга-Вагга. Ожидается, что это поможет "благополучно доставить по домам австралийцев, которые вернулись из-за рубежа и провели карантин в одном из региональных административных центров".

По данным Министерства здравоохранения Австралии, за минувшие сутки в стране были выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6 514. С 25 января, когда власти сообщили о первом зараженном пациенте, от заболевания, вызванного вирусом, умерли 63 человека, выздоровели 3 747 пациентов. Среднесуточный прирост числа заболевших составляет 0,9%.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.