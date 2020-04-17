Госдума приняла закон о совершенствовании механизма гарантийной господдержки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, вносящий в Бюджетный кодекс в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки изменения, упрощающие получение бюджетных кредитов регионами и дающие правительству право осуществлять в 2020 году займы с превышением заложенных в бюджете показателей.

Документ, инициированный правительством РФ, дает возможность предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам.

Как подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, это позволит для ряда предприятий взять кредит для выплаты зарплат, а через госгарантии обеспечить этот кредит.

Основные положения закона

Для расширения гарантийной поддержки экспорта устанавливается возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии. Госгарантии РФ в целях поддержки экспорта будут предоставляться не только для промышленной продукции, но и для продукции сельхозназначения.

Законопроект допускает исполнение государственных (муниципальных) гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией. Это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам - бенефициарам по госгарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Из Бюджетного кодекса исключаются положения об отзыве и неисполнении госгарантий по кредитам (займам) в связи с невосстановлением принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо непредоставления обеспечения в случае приватизации принципала, по обязательствам которого была предоставлена гарантия без права регрессного требования гаранта. При этом устанавливается возможность отзыва государственных (муниципальных) гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципалов по кредитам (займам), в случае нецелевого использования средств кредита (займа), обеспеченного такой гарантией. Устраняется правовая неопределенность в части привлечения агентов по предоставлению и исполнению государственных (муниципальных) гарантий: привлечение агентов в этой связи становится правом, а не обязанностью гаранта.

Кроме того, поправки в Бюджетный кодекс смягчают введенную в рамках деофшоризации российской экономики норму о запрете выдачи госгарантий иностранным компаниям, а также российским юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах. Сейчас госгарантии можно выдавать только офшорным компаниям - экспортерам промышленной продукции. Законопроектом предлагается предоставить это право экспортерам любой продукции, работ и услуг.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению документа предусматривается, что правительство РФ сможет осуществлять в 2020 году государственные внутренние и внешние заимствования с превышением показателей, установленных законом о федеральном бюджете на 2020 год. "Установить, что в 2020 году правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственные внутренние (внешние) заимствования <...> и предоставлять государственные гарантии <...> с превышением предусмотренных федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской Федерации, программ государственных гарантий Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Кроме того, в 2020 году станет возможным предоставление из бюджета субъекта РФ бюджету другого субъекта бюджетного кредита на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются бюджетом субъекта или решением высшего исполнительного органа госвласти региона.

Также одобренные поправки предусматривают, что в 2020 году в случае размещения субъектом РФ или муниципальным образованием государственных ценных бумаг субъекта РФ (либо муниципальных ценных бумаг) доходность к погашению, рассчитанная исходя из цены размещения этих ценных бумаг, не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ, увеличенную на 1 процентный пункт, в том случае, если у субъекта РФ отсутствует кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого правительством.

До 1 января 2021 г. приостанавливается действие положений Бюджетного кодекса РФ, которые предусматривают, что бюджетный кредит может быть предоставлен только субъекту РФ, муниципальному образованию или юридическому лицу, которые не имеют просроченной задолженности, а для юрлиц - также неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов по ним.

"Мы выходим на решение, которое предоставляет большие возможности регионам. Практически снимаются все ограничения на заимствования, взятие кредитов. Это все делается для того, чтобы регионы могли эффективно оказывать помощь предприятиям на местном уровне, на региональном уровне. Для того, чтобы могли решать свои вопросы, связанные с выплатами заработных плат", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.