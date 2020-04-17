ВЭБ в рамках мер по поддержке МСП выдал 73,75 млрд руб. поручительств коммерческим банкам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" в рамках реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях распространения коронавируса выдала 73,75 млрд рублей поручительств в пользу коммерческих банков. Об этом сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"В рамках объявленных правительством РФ оперативных мер по поддержке малого предпринимательства ВЭБ.РФ уже выдал 73,75 млрд рублей поручительств в пользу коммерческих банков, включая поручительство в пользу Альфа-банка. В настоящее время в работе еще несколько соглашений. Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 млрд рублей", - пояснил Шувалов.

Глава госкорпорации добавил, что Альфа-банку выдано поручительство на 10 млрд руб., при этом кредитная организация является первым банком, который присоединился к программе поддержки МСБ. "Важно, чтобы все крупные игроки стали проводниками реальной поддержки", - отметил Шувалов.

Ранее сообщалось, что Банк России направит 150 млрд рублей на субсидирование процентной ставки Сбербанку, ВТБ, МСП Банку, Промсвязьбанку, Газпромбанку и банку "Открытие". В Минэкономразвития рассматривает возможность расширить список банков, которые смогут участвовать в программе. ВЭБ.РФ возьмет на себя 75% гарантийного покрытия. Предполагается, что эти средства покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 1,5 млн сотрудников.