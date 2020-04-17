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Госдума приняла закон о продаже электронных страховок посредниками

Законом предлагается установить, что брокер действует от имени страховой компании

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, снимающий запрет на оказание посредниками страховых услуг в интернете. Законопроект был инициирован правительством РФ.

По данным Единого государственного реестра субъектов страхового дела, в России зарегистрировано 68 страховых брокеров. Согласно данным Росстата, численность страховых агентов-физлиц превышает 140 тыс. человек. На страховом рынке действуют также агенты-юрлица. Доля страховых услуг, продаваемых страховыми посредниками, в том числе в интернете, растет и приближается к 75% собранной в России страховой премии.

Вместе с тем в деятельности страховых посредников в интернете существует правовая неопределенность, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Цель закона - устранить эту правовую неопределенность в деятельности страховых агентов, страховых брокеров в интернете при оказании услуг, связанных с заключением, изменением, досрочным прекращением договоров страхования, оформлением документов при урегулировании требований о страховой выплате, а также усовершенствовать контроль за деятельностью страховых посредников в интернете, указывают в правительстве.

Законом предлагается установить, что брокер действует от имени страховой компании.

Документом снимается запрет на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования в виде электронного документа. При этом страховые посредники не вправе подписывать от имени страховщика договор страхования в виде электронного документа своей электронной подписью, а также получать страховую премию (страховые взносы) от страхователя по соответствующему договору страхования. Страховщику запрещается признавать договор страхования в виде электронного документа недействительным или незаключенным из-за нарушения страховым посредником условий, предусмотренных законопроектом. Документ содержит требования к размещению страховщиком технических средств информационных систем на территории России, а также к осуществлению страховщиком внутреннего контроля в части защиты информации.

Профессиональному объединению страховщиков предлагается предоставить право определять порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховым посредником и страховщиком при заключении полисов ОСАГО. Закон направлен на устранение существующей правовой неопределенности деятельности страховых посредников в интернете, предотвращение возможных мошеннических действий в страховой сфере, расширение способов продаж страховых услуг, развитие конкуренции на страховом рынке, считают в правительстве.

Поправками ко второму чтению установлено, что участие страховых посредников в обмене информацией в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком, а также осуществление ими деятельности по оказанию услуг, связанных с обязательным страхованием, в электронной форме допускается в случаях, установленных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.

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