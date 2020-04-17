В Ростовской области сформируют антикризисный пакет в размере 5% от доходов бюджета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Около 5% доходной части бюджета заложат в антикризисный пакет, который будет сформирован для работы по предотвращению коронавирусной инфекции в Ростовской области. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил губернатор региона Василий Голубев.

"Мы формируем антикризисный пакет, имею ввиду, что в него войдет порядка 5% доходной части бюджета: и на работу по предотвращению инфекции, и в то же время на укрепление материально-технической базы наших медицинских учреждений, что является предметом первоочередного внимания на сегодняшний день", - сказал он.

При это Голубев отметил, что потери бюджета от ситуации с коронавирусом, по предварительным оценкам, могут составить порядка 17 млрд рублей, соответствующие корректировки планируется принять в бюджет региона до конца апреля. "Если посмотреть на бюджет, то это очень первый взгляд, приблизительно потерять порядка 17 млрд рублей, но на данном этапе это только наши предварительные расчеты. О них, может быть, рановато говорить, хотя в бюджете, который мы примем до конца текущего месяца, будет эта корректировка", - отметил он.

В ноябре депутаты Заксобрания Ростовской области приняли проект закона об областном бюджете на ближайшие три года. Объем доходов на 2020 год составил 176,2 млрд рублей, расходы запланированы в объеме более 184,3 млрд рублей.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Ростовской области составило 168 человек, в том числе 16 детей, 21 человек выздоровел.