Минэнерго отмечает восстановление энергопотребления на второй неделе самоизоляции в РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ отмечает восстановление потребления электроэнергии на второй неделе самоизоляции россиян в сравнении с резким падением энергопотребления на первой неделе. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Изначально падение было глубокое, сейчас мы видим прирост, потребление выравнивается, не так сильно сказывается самоизоляция на потребление электроэнергии", - сказал он, выступая на онлайн-конференции, посвященной устойчивости энергетических компаний в условиях кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19.

Грабчак напомнил, что на первой неделе самоизоляции снижение потребления электроэнергии без учета температурного фактора составило 3,5%, то уже на второй неделе темпы падения энергопотребления были не такие высокие. Более того, энергосистема Дальнего Востока показала рост, отметил он.

Наибольшие темпы снижения потребления демонстрируют Москва, Московская область, центральный регион, Средняя Волга. В Москве и области снижение энергопотребления обусловлено закрытием офисных зданий и торговых центров, на которые приходилась большая доля энергопотребления, что даже рост потребления в частном секторе на 10-15% на фоне самоизоляции граждан, не может его нивелировать, пояснил чиновник.

Он также сообщил, что в отраслях промышленности за период самоизоляции потребление электроэнергии больше всего снизили автопроизводители (на 29%), на 6,5% снизили потребление РЖД на фоне уменьшения объема перевозок, немного снизили потребление металлургические и деревообрабатывающие предприятия. При этом алюминиевые заводы показали прирост потребления электроэнергии, отметил Грабчак.

Прогнозы энергопотребления

Минэнерго, по словам замминистра, разработало несколько вариантов дальнейшего развития ситуации с потреблением электроэнергии. Исходя из оптимистичного сценария, которого министерство в настоящее время придерживается, восстановление объемов потребления электроэнергии стоит ожидать в III квартале 2020 года вместе с восстановлением экономики, пострадавшей в результате борьбы с коронавирусом, отметил он.

"Мы для себя обрисовали оптимистичный сценарий. Это то, как пока развивается ситуация и то, как мы прогнозируем - это по потреблению в целом по ЕЭС России "минус" 3,6% в годовом выражении [в 2020 году]. Они складываются из "минус" 8% во втором квартале, в третьем квартале - "минус" 4%. Мы надеемся, что пойдет постепенное восстановление экономики. И четвертый квартал - это "минус" 2% ", - сказал Грабчак.

В пессимистичном сценарии, по его словам, Минэнерго ожидает снижения потребления электроэнергии в 2020 году на 8,2% без учета погодного фактора, где во втором квартале снижение потребления составит 10%, в третьем квартале - 15%, в четвертом квартале - темпы снижения замедлятся до 8%.

В шоковом сценарии развития ситуации Минэнерго ждет снижения энергопотребления в России во втором, третьем и четвертом кварталах на 15%. "Естественно, это вызовет соответствующий спад и по собираемости (платежей за энергоресурсы - прим. ТАСС), и по исполнению бизнес-планов", - добавил Грабчак.

Кризис неплатежей

Минэнерго РФ пока не ожидает кризиса неплатежей по тепловой и электрической энергии, в том числе на фоне того, что около 80% потребления энергоресурсов приходится на крупные компании или компании с госучастием, которым будет оказана господдержка.

"Не надо забывать, что в структуре потребления около 80% - крупный бизнес и промышленность, - сказал он. - Системообразующим компаниям и крупным компаниям, где государство является акционером, [государство] будет помогать, и платежи компании будут проводить".

Также Грабчак отметил, что кризиса неплатежей за потребленные энергоресурсы поможет избежать снижение ожидаемого энергопотребления в летние месяцы, которое в среднем на 15-20% ниже, чем зимой.