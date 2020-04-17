Нерезиденты с 9 по 15 апреля продали российские активы на 15,5 млрд рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Нерезиденты продали с 9 по 15 апреля российские активы на 15,5 млрд рублей после покупок на 10,4 млрд рублей пятью торговыми днями ранее. Об этом говорится в еженедельном сборнике Банка России "Финансовый пульс".

"С 9 по 15 апреля нерезиденты осуществили нетто-продажи российских активов на сумму 15,5 млрд рублей, в отличие от предшествующих пяти торговых дней, когда они приобрели акций на сумму 10,4 млрд рублей", - отмечается в материалах регулятора.

Ранее ЦБ отмечал, что доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на 10 апреля 2020 года составила 30,9%, снизившись с начала марта на 3,2 п. п. Отток иностранных инвесторов из ОФЗ в марте произошел преимущественно после срыва сделки ОПЕК+, сменившись постепенным притоком к концу месяца. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции говорила, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ находится на стабильном уровне.