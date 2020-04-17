Сбербанк открыл бесплатную платформу онлайн-обучения для 2 тыс. школ в 23 регионах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Дистанционное обучение с помощью школьной цифровой платформы (ШЦП) Сбербанка стало доступным для более чем 2 тыс. школ в 23 регионах России, сообщила в пятницу ТАСС вице-президент банка Марина Ракова. По ее словам, доступ к платформе для учеников и школ бесплатный, в пятницу к числу подключенных к ней регионов добавились Алтайский край и Ярославская область.

"Сейчас банк предоставил для более чем 2 тыс. школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по организации удаленного освоения учебной программы", - сказала вице-президент Сбербанка.

Подключение школ к дистанционному обучению с помощью платформы Сбербанка началось 23 марта, рассказала она.

"С 23 марта обучение в дистанционном формате на ШЦП доступно для учеников 5-8-х классов Новгородской области, с 30 марта - для детей в Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях и в Республике Татарстан. С 6 апреля занятия начались в школах республик Алтай, Башкортостан, Мордовия, Тыва, Хакасия, Воронежской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Псковской, Свердловской, Тамбовской областей, Пермского края, с 17 апреля - Алтайского края и Ярославской области", - сказала Ракова.

Она добавила, что "в планах Сбербанка предоставить возможность обучения с использованием платформы детям по всей стране".

"Занятия на школьной цифровой платформе абсолютно бесплатны для школ и учеников", - подчеркнула вице-президент Сбербанка.

Геймификация и "прокачка" креатива

Школьная цифровая платформа была разработана в рамках реализации программы благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее", сообщила Ракова.

"Занятия на ШЦП позволяют реализовать смешанный формат обучения, когда цифровые решения выступают помощником для учителя, делают изучение привычных школьных предметов для детей более интересным, повышают их мотивацию, позволяют использовать интерактивные форматы обучения, геймификации. Есть возможность автоматически составлять расписание и проверять домашние задания детей - конечно, не все, а только представленные в тестовом формате", - рассказала она.

По ее словам, в платформе заложены инструменты для развития у школьников "навыков XXI века", в частности креатива, умения ставить и достигать цели, критического мышления, работы в команде.

"Учебные задачи построены так, что решение их фиксируется не только фактом прохождения единицы учебного материала, а "прокачкой" тех самых мягких навыков, необходимость развития которых сейчас очевидна для того, чтобы ребенок на протяжении всей жизни мог адаптироваться к изменяющимся условиям в мире с высокой степенью неопределенности", - подчеркивает Ракова.

Она добавила, что платформа также предоставляет возможности для самостоятельного углубленного изучения интересующих учеников предметов.

В приоритете живое общение

Ракова подчеркивает, что создатели платформы исходили из важности и незаменимости живого общения между учителем и учениками.

"Конечно, никакое сверхсовременное IT-решение не заменит живого общения учителя с детьми. Мы видим, что на самом деле учитель никуда не "ушел" из класса даже сейчас. Мы стремимся, чтобы учитель чувствовал, что цифровая образовательная среда - это помощник, навигатор и ассистент в современном мире с экспоненциально растущим объемом знаний и информации", - говорит она.

При этом, добавляет Ракова, работа с платформой помогает выстроить работу школьного коллектива на единых согласованных принципах не только в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса нового типа, но и в любое другое время.

"Сейчас на основе полученного опыта мы планируем развивать платформу для нового учебного года в школах. Мы основываемся на деятельностной теории обучения. Поэтому платформа обязательно включает возможности, ключевые для каждого ребенка и учителя: персонализация - выбор ребенком целей и траектории обучения, уровня сложности, поиск ответов на вопросы, мотивация на поиск и изучение дополнительных источников и свобода выбора контента учителем и учеником", - говорит Ракова.

В настоящее время с помощью цифровой платформы Сбербанка могут обучаться ученики 5-8-х классов, уточнила она. В списке предметов, доступных на этой платформе, 17 дисциплин: алгебра, английский язык, биология, география, геометрия, информатика, история России, всеобщая история, литература, математика, музыка, ОБЖ, обществознание, русский язык, технология, физика, химия.

"Что касается учебных материалов, школьная цифровая платформа включает в себя сервис со всеми актуальными учебниками, входящими в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования. Ссылки на дополнительные источники для более углубленного изучения той или иной темы в рамках учебных модулей также представлены на платформе - как для учителей, так и для детей", - пояснила она.

Другие дистанционные образовательные платформы

Сбербанк открыл доступ и к другим своим образовательным проектам, актуальным в условиях перехода на удаленный формат работы и учебы, рассказала Ракова. Доступен, в частности, курс "Управление дистанционными командами и сотрудниками" Виртуальной школы Сбербанка, созданный как раз для поддержки компаний, которые перешли на дистанционный формат работы.

"Задача курса - помочь руководителям организовать удаленный формат работы, не теряя производительности, повышая безопасность и удовлетворенность сотрудников и экономя затраты. На данный момент курс прошли уже более 22 тыс. человек", - говорит вице-президент Сбербанка.

Воспользоваться Виртуальной школой Сбербанка может любой желающий, на портале можно найти различные образовательные материалы для профессионального и личностного развития, говорит она. Доступны, в частности, онлайн-курсы, журналы, статьи, тренажеры. "На этой неделе появились новые курсы и тренажеры, которые посвящены актуальной сейчас теме активного долголетия и поддержания здоровья", - рассказала Ракова.

Также в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Okko создана коллекция образовательных роликов. "Сбербанк и Okko разместили в бесплатной медиатеке коллекцию образовательных роликов "Всё про всё", в подборку вошли лучшие научные передачи, рассказывающие простым языком о сложных явлениях", - сообщила вице-президент Сбербанка.

О пандемии коронавируса

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

25 марта президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса, затем глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля 2020 года включительно.