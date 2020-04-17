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В Думе обсудят формат слушаний по законопроектам о "регуляторной гильотине"

Проработать вопрос поручили первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы поручили первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову ("Единая Россия") проработать вопрос проведения масштабного обсуждения пакета законопроектов о "регуляторной гильотине",

"Давайте поручим Александру Жукову проработать с правительством этот вопрос. Исходя из ситуации с пандемией нам надо подумать, какая форма может быть - будет это зал или это будут видеоконференции. Но то, что нам крайне важно эту тему обсудить всесторонне, думаю, что все согласятся", - заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в пятницу.

С соответствующим предложением к депутатам обратился первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, у профильных комитетов Госдумы возникло много вопросов к законопроектам, поэтому упрощать рассмотрение инициативы "крайне преступно". В связи с чем, уверен депутат, "вопрос требует проведения слушаний в зале с широким привлечением профессионалов".

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении два правительственных законопроекта о реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторная гильотина".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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