На поездах в Крым количество пассажиров уменьшилось в четыре раза

ТАСС, 17 апреля. Количество пассажиров, перевезенных поездами в Крым и обратно по маршрутам Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь, с конца марта снизилось в 4 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора ж/д перевозок на полуостров - компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"Статистика перевезенных пассажиров поездами "Таврия" в Крым и обратно: в период с 24 по 31 марта было перевезено около 8 тыс. пассажиров, с 1 по 8 апреля - более 3 тыс. пассажиров, с 9 по 15 апреля - порядка 2 тыс. пассажиров. Из них прибывших на станцию в Симферополь: в период с 24 по 31 марта - более 5 тыс., с 1 по 8 апреля - порядка 2 тыс., с 9 по 15 апреля - более 1 тыс. пассажиров", - сообщили в ГСЭ.

"На текущий момент ограничений и изменений в графики курсирования поездов в Крым не вводилось, поезда "Таврия" курсируют по расписанию. В то же время максимально усилены меры санитарной защиты", - добавили в компании.

ГСЭ на поездах, следующих в Крым и обратно, ограничила продажу билетов так, чтобы в купе ехало не более двух человек, а в одном отсеке плацкарта - не более трех. Каждые два часа в пути следования проводится санитарная обработка, к рейсам не допускаются сотрудники с признаками респираторных заболеваний, а в случае ухудшения самочувствия пассажиров на пути следования на ближайшую станцию вызываются медики.

Власти Крыма ввели режим повышенной готовности для борьбы с распространением коронавируса. До 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, прекращено междугороднее автобусное и троллейбусное сообщение, ограничено пригородное железнодорожное сообщение. По последним данным, на полуострове выявлено 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписан из больниц 21 человек.