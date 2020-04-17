Депутат предложил кабмину на год установить нулевую ставку НДС для всех автопредприятий

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") в пятницу направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с призывом на год установить нулевую ставку НДС для всех автотранспортных предприятий, а также отменить платную парковку для машин такси в связи с тяжелыми условиями, в которых оказалась отрасль из-за пандемии коронавируса. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Требуется срочное принятие комплексной отраслевой программы поддержки, содержащей не формальные, а действенные меры. К их числу необходимо отнести установление на год нулевого НДС для всех автотранспортных предприятий, определение конкретного механизма государственной поддержки по договорам лизинга коммерческого автомобильного транспорта, заключенным до 25 марта 2020 года, уменьшение размеров страховых тарифов по страхованиям ОСАГО и ОСГОП", - говорится в письме. Депутат также предлагает снять с перевозчиков нагрузку, связанную с оснащением транспортных средств "тахографами и иными устройствами, не предусмотренными заводом-изготовителем", а также на год отменить уплату НДФЛ и взносов с зарплат транспортников.

Кроме того, по мнению Лысакова, в условиях распространения коронавирусной инфекции "целесообразно в городах отменить как минимум платную парковку и запрет стоянки-остановки для такси, которые являются реальным препятствием для подвоза пассажиров к медицинским и другим социальным учреждениям, мешают осуществлять доставку гражданам продуктов и лекарств".

В своем письме парламентарий критикует решение московских властей по возложению на водителей такси обязанности проверять наличие пропуска у пассажиров на передвижение по городу. "Водитель такси не является должностным лицом, имеющим право требовать предъявления пропуска. Он не наделен правом применения мер понуждения к лицам, нарушившим режим. Приложение "Помощник Москвы", через которое осуществляется проверка пропусков, технически не отлажено", - говорится в тексте.

Автор отмечает, что требования к водителям такси могут предъявляться только на основании федерального закона. В связи с этим он предлагает "наложить мораторий на применение штрафных санкций" к таксистам за перевоз пассажиров без пропусков. Среди других предлагаемых Лысаковым мер поддержки таксистов - помощь в приобретении масок, антисептиков и установка легких перегородок между водителем и пассажиром.