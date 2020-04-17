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Совфед одобрил закон о праве кабмина совершать займы с превышением бюджетных показателей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, вносящий в Бюджетный кодекс изменения в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки, которые упрощают получение бюджетных кредитов регионами и дают правительству право осуществлять в 2020 году внешние и внутренние займы с превышением заложенных в бюджете показателей.

Документ, инициированный правительством РФ, дает возможность предоставления госгарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. "Данные изменения направлены на повышение заинтересованности банков в кредитовании под государственные гарантии Российской Федерации российских юридических лиц в установленных федеральным законом о федеральном бюджете случаях, когда это необходимо для решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект допускает исполнение государственных (муниципальных) гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного такой гарантией. Это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам - бенефициарам по госгарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Из Бюджетного кодекса также исключаются положения об отзыве и неисполнении госгарантий по кредитам (займам) в связи с невосстановлением принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо непредоставления обеспечения в случае приватизации принципала, по обязательствам которого была предоставлена гарантия без права регрессного требования гаранта. При этом устанавливается возможность отзыва государственных (муниципальных) гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципалов по кредитам (займам), в случае нецелевого использования средств кредита (займа), обеспеченного такой гарантией.

Кроме того, поправки в Бюджетный кодекс смягчают введенную в рамках деофшоризации российской экономики норму о запрете выдачи госгарантий иностранным компаниям, а также российским юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах. Сейчас госгарантии можно выдавать только офшорным компаниям - экспортерам промышленной продукции. Законопроектом предлагается предоставить это право экспортерам любой продукции, работ и услуг.

Согласно закону, правительство РФ сможет осуществлять в 2020 году государственные внутренние и внешние заимствования с превышением показателей, установленных законом о федеральном бюджете на 2020 год. Кроме того, в 2020 году станет возможным предоставление из бюджета субъекта РФ бюджету другого субъекта бюджетного кредита на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются бюджетом субъекта или решением высшего исполнительного органа госвласти региона.

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