Минсельхоз видит основания для ускорения продовольственной инфляции в 2020 году

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Основания для ускорения продовольственной инфляции в РФ в 2020 году есть, но окончательную оценку динамике давать преждевременно. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Основания для этого действительно есть, поскольку ряд отраслей АПК зависит от импортной составляющей", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности ускорения продовольственной инфляции в 2020 году.

Лут отметила, что импортная составляющая присутствует в разной степени и в растениеводстве, и в животноводстве, и переработке - импортные материалы, ингредиенты, препараты. "Волатильность курса, безусловно, в разной мере оказывает влияние на каждую отрасль, где-то меньше, где-то больше", - сказала заместитель министра. В частности, уже сейчас Минсельхоз видит предпосылки для повышения цен в ряде животноводческих отраслей, что связано с необходимостью закупать корма, аминокислоты, ветпрепараты, часть инкубационных яиц. "В наименьшей степени это в настоящее время затрагивает свиноводческие предприятия, но с новой стоимостью зерна в будущем сезоне так или иначе все животноводство почувствует определенное давление", - считает он.

При этом Лут отметила, что если к этому сезону растениеводы успели подготовиться и закупиться заранее, то на сезон 2020-2021 года продукция будет приобретаться уже по новым ценам, и, естественно, это отразится на конечной цене зерновых. В перерабатывающей промышленности, по ее словам, та же ситуация, поскольку могут возрасти затраты на оборудование, упаковку, ингредиенты.

"Тем не менее, окончательную оценку динамике продовольственной инфляции сейчас давать преждевременно. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация", - заключила заместитель министра.